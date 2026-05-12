犬にも血液型がある？輸血の基本を正しく知ろう 輸血と聞くと、人間の医療をイメージする飼い主さんが多いかもしれません。人では血液型の不適合が重大な問題になることが広く知られていますが、犬でも同じように血液型の違いがあります。犬の血液型は、DEA1.1、1.2、3、4、5、7など複数のものが知られています。特にDEA1.1は免疫反応を起こしやすく、輸血医療では重要視されています。 ひと昔前は、犬は猫と違っ