KUROMIが、6月24日にリリースする2nd EP『HYPER KUROMISM』のジャケット写真、コンポーザー、収録内容を公開した。 （関連：サンリオキャラクターの声、なぜ耳から離れない？シナモンの楽曲がTikTokでバズった理由を考察） 本作には、すでに公開されているこやまたくや（ヤバイTシャツ屋さん）、北澤ゆうほ（Q.I.S.）、TAKU INOUEに続き、玉屋2060%（Wienners）、小宮颯斗（Trooper Salute）の参