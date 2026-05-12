FOOD ＆ LIFE COMPANIESは、回転すし「スシロー」米国1号店を今秋にオープンする。店舗は米国ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区のタイムズスクエア周辺に出店し、地下1階から2階までの3フロアで構成する。1階と2階を回転すしエリアとし約150席を設け、地下1階にはテーブル席の個室を配置するほか、すしやサイドメニュー、デザート、飲み物など約100種類を用意する。スシローは現在日本を含む10か国・地域で店舗を展開し