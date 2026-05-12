現地５月10日に開催されたエールディビジの第33節で、冨安健洋と板倉滉が所属するアヤックスはユトレヒトとホームで対戦。１−２で敗れた。この一戦でベンチスタートとなった冨安と板倉は、２人とも出番なしに終わった。コンディションの問題や若手の台頭もあり、満足な出場時間を得られていないのが現状だ。北中米ワールドカップ開幕まであと１か月、15日には日本代表のメンバー発表が控えているなか、両DFがピッチに立てず