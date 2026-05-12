介護人材の不足が課題となっている北海道旭川市が、人材確保に向け、企業と連携協定を結びました。旭川市が連携協定を結んだのは、介護・医療の有資格者向けスポットワークサービスを提供する「カイテク」です。旭川市は６５歳以上の住民の割合を示す高齢化率がおよそ３５％と全国平均よりも高く、介護人材の確保が課題となっています。（カイテク武藤高史社長）「働きたい方はたくさんいるので、この方達をしっかり