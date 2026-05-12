５月１２日の北海道内は道東を中心に気温が上がり、美幌では全国で一番の暑さとなりました。そこで注意が必要なのが、熱中症です。まだ体が暑さに慣れていない方も多いと思いますが、今後、熱中症にならないためには「暑熱順化」が大切です。そもそも「暑熱順化」とは、体を暑さに慣れさせ、熱中症になりにくい状態にすることで、早足のウォーキングや軽いジョギングなど、「ややきつい」と感じる運動を毎日３０分くらい。ま