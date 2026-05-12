言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、勝負事での積極的なやり取りや緊迫した対立状態を表す表現など、3つの言葉を選びました。工事現場の風景から白熱した試合の様子まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んと□□あい□□ぎあいヒント：水や砂と混ぜて、石やレンガを接着したり固めたりするのに