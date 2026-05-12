歌舞伎役者の市川團十郎さんは5月12日、自身のInstagramを更新。子どもたちの近影を公開しました。【写真】仲良しな長女＆長男「ご姉弟の仲の良さにホッコリ」團十郎さんは「最近の子供達。何気ない時間が、一番大切です」とつづり、5枚の写真を投稿。1、5枚目が、長女・麗禾さんと長男・勸玄さんのツーショットです。1枚目では2人ともピースをしており、腕を組んでいるように見えます。5枚目は2人で並んで歩く後ろ姿です。身長が