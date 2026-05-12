三重県四日市市に、朝5時から営業する老舗ベーカリーがあります。100年以上続く店には、通勤客や地元の常連が早朝から来店。昔ながらの味と変わらぬ営業時間が愛される理由に迫りました。 ■100種類以上のパンが並ぶ老舗ベーカリー 三重県四日市市の「近鉄富田駅」前にある、創業100年以上の老舗ベーカリー「リスドール」。大正時代に創業し、県内で最も古いベーカ