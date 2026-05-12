俳優の本上まなみが、12日放送のABCテレビ『news おかえり』（月〜金後3：40※関西ローカル）に出演し、同志社国際高校の生徒が犠牲となった辺野古沖転覆事故についてコメントした。【写真】『news おかえり』で辺野古沖転覆事故を特集石戸諭氏はモノトーンの衣装で出演この日、番組では異例の特集を組んだ。「ウラドリ」のコーナーで、「新映像」と「新証言」を交え、午後4時すぎから約40分の特集となった。遺族提供の