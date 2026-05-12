新茶の季節を迎えた愛知県西尾市で、抹茶の魅力を満喫する街歩きへ。茶摘み体験や老舗の濃茶、抹茶スイーツに舌鼓を打ちながら、特産物が並ぶ市場も巡り、産地ならではの味と出会います。 ■三河の小京都で茶摘み体験 愛知県西尾市をぶらり旅。名古屋から車で約50分とアクセスもよく、日本有数の抹茶の産地として知られています。全国の生産量の約2割を占め、「三河の小京都」とも呼ばれる風情ある町です。