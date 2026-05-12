JR東日本によりますと、きょう午後3時ごろ、湘南新宿ラインの赤羽駅と池袋駅の間に設置された信号機に不具合が見つかり、交換作業のため、湘南新宿ラインの新宿より北での運転を見合わせました。また、京浜東北線と高崎線、宇都宮線が全線で運転見合わせとなりました。いずれも午後5時ごろ運転を再開しましたが、およそ6万人に影響が出たということです。