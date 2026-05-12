東京都千代田区の連合会館連合は12日、今春闘での傘下労働組合の賃上げ要求に対する企業側回答について、5回目の集計結果を公表した。平均月額1万6733円で、賃上げ率は5.05％（4回目5.08％）だった。300人未満の中小労組は1万3260円、4.81％（同4.84％）。担当者は「中小組合の健闘が続き、全体としても高水準を維持している」とした。連合によると、7日時点の計4046労組の回答を集計した。このうち中小は2706労組。基本給を