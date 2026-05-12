俳優川〓麻世（63）が12日、ブログを更新。禁酒により、減量したことを報告した。川〓は「GWは禁酒して早寝早起きで体をリセットする目的を決めていて昨夜は9日振りに酒を飲みましたよ」とつづり、食事の様子を写真でアップした。続けて「で8日間酒を抜くと痩せるか検証したら77.2kgだった体重が74.6kgになんと2.4kgも落ちました」と体重計の写真を投稿した。さらに「2kgは500mlのペットボトル4本キャベツ約2個分ちょい痩せ