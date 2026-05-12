＜第1回映画館大賞（2026年）授賞式＞◇12日◇東京・109シネマズプレミアム新宿アニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」（外崎春雄監督）が、映画館でこそ観るべき！アニメ映画部門（すべてのアニメ映画作品）に輝いた。「劇場版『鬼滅の刃』無限城編第一章猗窩座再来」は、25年7月18日の初日から続いた上映が、公開から8カ月強、266日後の4月9日に終映を迎え、興行収入（興収）402億1万900円、動員2745