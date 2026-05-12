物価上昇が続くなか、「以前よりお金が残らない」と感じている家庭は少なくありません。実際に、食料や光熱費などの生活必需品は上昇傾向が続いています。 本記事では、総務省のデータをもとに、現在の家計に起きている変化を整理しながら、無理なく家計を守るための具体的な考えを見てみましょう。 家計を圧迫する「物価上昇」の実態 まず押さえておきたいのは、現在の家計環境です。総務省統計局の消費者