国民民主党の玉木雄一郎代表が１２日、国会内で会見し、２０日に開かれる予定の高市早苗首相との党首討論に言及した。党首討論をめぐって与野党は、予算が成立したあと４月から６月にかけて月１回ずつ開くと申し合わせていたが、先月は開かれなかった。玉木氏は「待望のというよりも、やって当たり前のことがやられていなかったので、ようやくできるようになってよかったなという感じですね」とコメント。党首討論は通例だ