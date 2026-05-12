お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が１２日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツザ・ラジオショー」で、同日朝に出演したＮＨＫ「あさイチ」について話した。土屋はこの春、日本大学芸術学科（日芸）の美術学科に合格。現在は仕事と両立しながら通学している。進学は本格的に絵画を学ぶためで、本人は「美大に入った」と話しているが、日芸のＯＢである爆笑問題の太田光は「美大じゃなくて日大」と主張し、日芸の美術学科は美大