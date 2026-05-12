ジャイアンツ戦でトロフィーのミニレプリカを配布ドジャースは11日（日本時間12日）、球団公式X（旧ツイッター）での本拠地・ジャイアンツ戦で、2025年のワールドシリーズ優勝のトロフィーのミニレプリカが来場者に配布された。ネット上では「これは目を引くね」「マジで欲しい」とファンも興奮の声があがっていた。「今夜（の来場者プレゼント）は、バドワイザー提供によるワールドシリーズ・レプリカトロフィー」として投稿。