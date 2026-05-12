K-POPアイドルの「オタク力」が新たな競争力となった今、スターの“趣味”が注目を集めている。LE SSERAFIM・宮脇咲良やILLIT・ウォンヒ、izna・バン・ジミンらは、趣味を通して独自の感性を表現し、新たな魅力を開花させている。【話題】ウォンヒ&ジミン、第5世代“ビジュアルクイーン”頂点候補にアイドル市場の成功の方程式が変化を見せている。かつてファンダムが、実力やビジュアルなどステージ上の完璧に作り込まれた姿