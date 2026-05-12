【モデルプレス＝2026/05/12】お笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右が5月11日、自身のInstagramを更新。息子から妻への母の日のプレゼントなどを公開し、反響を呼んでいる。【写真】57歳松竹芸人「メッセージ入りで尊い」息子から妻へのお手製母の日プレゼント◆岡田圭右、母の日のプレゼント披露岡田は「昨日5／10は母の日。息子が“ママにサプライズでお花を買いたい”と、ママのいないところで小さな声でコソコソ」「そのあと