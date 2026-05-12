◆パ・リーグ楽天―オリックス（１２日・弘前）楽天のスタメンが発表された。今季５勝目をかけて荘司康誠投手が先発マウンドに上がる。試合前の練習ではライト側後方に鎮座する岩木山を背にナインは汗を流した。岩木山は標高は１６２５メートルで、青森県の最高峰。日本百名山および新日本百名山に選定されている。東北６県で試合を行う東北シリーズ。昨季は岩手、福島、山形と３連敗。４戦目の青森（弘前）では白星も５