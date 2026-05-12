５月２日の京王杯スプリングＣ・Ｇ２を勝利したワールズエンド（牡５歳、栗東・池添学厩舎、父ロードカナロア）は、このまま調整が順調なら優先出走権を得た安田記念・Ｇ１（６月７日、東京）を目標にする。１２日、キャロットクラブがホームページで明かした。現在は滋賀・ノーザンファームしがらきで調整されている。