◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―阪神（１２日・神宮）阪神・高橋遥人投手が１３日のヤクルト戦（神宮）に先発する。１２日は神宮球場で最終調整。「ピッチャーなので圧倒できるようにしていきたい。もっとボールが良ければ野手にも安心感を与えられるピッチングができるかな」と力を込めた。今季５試合に登板して４完封と圧倒的な成績を残しているが「自己満足という意味ではボール自体はまだまだ」と内容に納得していない。