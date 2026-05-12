俳優で歌手の中山優馬が、新曲「ＲｅＴＲＹ」「ＳＰＡＲＫ」を２０日にデジタルリリース＆ミニジュエルキーホルダーとして発売することを記念し、全国８か所でイベントを開催する。発売記念イベントを全国で⾏うのは２０１４年にリリースした「Ｇｅｔｕｐ！」以来。リリース日となる２０日に行う東京・タワーレコード渋谷店でのイベントを皮切りに、大阪や福岡、沖縄などにも足を運んでファンと交流する。◆イベント