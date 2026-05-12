琴平町長選挙の立候補者 任期満了に伴う香川県琴平町長選挙が12日に告示され、現職で3回目の当選を目指す片岡英樹さん（56）と新人の黒木健二さん（54）が立候補しました。 琴平町長選は前回、無投票だったため、選挙戦になるのは8年ぶりです。5月17日に投票が行われ、即日開票されます。