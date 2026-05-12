◆第４８回新潟大賞典・Ｇ３（５月１６日、新潟競馬場・芝２０００メートル、ハンデ）＝５月１２日、栗東トレセンヤマニンブークリエ（牡４歳、栗東・松永幹夫厩舎、父キタサンブラック）は、坂路を６３秒２―１５秒４で上がり、追い切り前日の調整を終えた。芦毛の馬体が輝きを放っており、体調は良さそう。サウジアラビアに遠征した前走のネオムターフＣ５着以来となるが、松永幹調教師は「帰ってきた後も順調です。調教の動き