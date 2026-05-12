ダンスボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＬＥＯが１２日、都内で「第１回映画館大賞（２０２６年）」授賞式にタレントのＬｉＬｉＣｏと登壇した。全国の映画館スタッフが「映画館で働いているからこそ選べる、より多くの方に映画館で見てほしい作品」を投票によって選出し、映画館で再上映するイベント。アンバサダーを務めるＬＥＯは「あんまりこういう仕事をしたことがないので…」と緊張した面持ちも、「『ＢＥ：Ｆ