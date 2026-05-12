ＤｅＮＡの正捕手・山本祐大捕手（２７）とソフトバンクの尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の２選手によるトレードが合意したことが１２日、両球団から発表された。ソフトバンクの城島健司ＣＢＯは、球団を通じて「ホークスとベイスターズさんのニーズが合致したトレードです」などとコメントした。山本は、ベストナインやゴールデン・グラブ賞にも輝いたＤｅＮＡの正捕手だ。城島ＣＢＯは「山本選手はプレースタ