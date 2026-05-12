5月2日から5日まで新横浜スケートセンターにて、全12公演行われたアイスショー「The MELT -Cross of Roots-」。これは、高橋大輔さんが主演、座長を務めてきた、氷上総合エンタテインメント「氷艶」シリーズで共演してきたスケーターと歌手や役者によるもので、演出は氷艶のすべてを知る尾上菊之丞さんがつとめた。ライターの田中亜紀子さんによるレポート第2回前編では、増田さんが平原綾香さんにバトンタッチした5月4日の公演の