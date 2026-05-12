名古屋市に本社を置くノリタケが12日の会見で、祖業の洋食器からの撤退を要求する「物言う株主」に反論しました。ノリタケの東山明社長：「株主提案に際しまして、当社が食器事業から撤退するのではないかとご心配をおかけしました。当社が食器事業から撤退する考えはありません」工場で使う砥石などセラミック製品を手掛けるノリタケに対しては、先月、物言う株主として知られるファンドが、赤字が続く祖業の食器事業をはじめ