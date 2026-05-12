より迅速なラインナップ展開へ英国のイネオス・オートモーティブは、新型車を「ゼロから開発」するのではなく、パートナー企業と連携してモデルラインナップを拡大する方針だ。リン・カルダーCEOが明らかにした。【画像】イネオスが展開するタフな本格派オフローダー【グレナディアとクォーターマスターを詳しく見る】全56枚カルダー氏はAUTOCARの取材に対し、導入が延期されていたレンジエクステンダー車『フュージリア』を「お