元ＤｅＮＡヘッドコーチ・高木豊氏が１１日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ＤｅＮＡ・山本祐大捕手（２７）と、ソフトバンク・尾形崇斗投手（２６）、井上朋也内野手（２３）の１対２のトレードが成立したことに言及した。今季２８試合に出場していた正捕手・山本の電撃トレード。高木氏は「レギュラーキャッチャーを出すのは非常に衝撃的。ＤｅＮＡを支えていた印象があった。（ＤｅＮＡの）松尾が将来有望なキャッチャー