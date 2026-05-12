「ヤクルト−阪神」（１２日、神宮球場）試合前練習中の阪神ベンチに日本野球機構（ＮＰＢ）職員と審判が訪れ、藤川監督に危険スイングの罰則導入について約５分ほど説明が行われた。説明を行ったＮＰＢ規則委員長の山川誠二氏は「すでに昨日（１１日）のうちに球団から監督、選手には周知されていますので。監督さんに対してもう一度、説明とお願いをしました。（藤川監督から）特に質問もなく『分かりました』ということで