俳優・浜辺美波の公式Instagramが更新され、親友と出かけたプチ旅行のオフショットが公開された。 参考：浜辺美波が手にした“普通さ”という武器『ほどなく、お別れです』で捨てたヒロイン像 投稿されたのは計7枚の写真。新幹線が停車するホームに立ち、丸眼鏡をかけた浜辺が肩越しに微笑む姿が収められている。続くカットには、和室でグラスを掲げて乾杯する場面や、箸で食事を頬張る1枚、満面の笑みを浮かべるシ