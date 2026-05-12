「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時）。5月10日（日）の放送は、「プロのひと手間で別グルメに！一流料理人の食べ放題カスタマイズ」をお届け！【動画】「しゃぶ葉」行ったらコレやって！まるみキッチンが伝授！食べ放題メニューで作る“カスタムグルメ” 今回は、人気しゃぶしゃぶ専門店「しゃぶ葉」の食べ放題メニューを組み合わせ、新たな激ウマグルメを作る。果たして、どんな絶品カスタ