ガーミンジャパンは、2021年のデビュー時に大きな人気を得たポータブル弾道測定器『Approach R10』を「5月12日より新価格で再販する」と発表。再デビューにおける最大の注目は、74,800円だった価格を税込59,800円と買い求めやすくした点だ。【画像】世界の有名コースをリアルに再現した、バーチャルラウンド画面実機を安くしたのは、サブスク契約（トライアル1ヶ月無料、月1,180円、年11,800円）が必要な、魅力的な新機能の存在も