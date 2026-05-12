6人組グループ・SixTONESの松村北斗が、地元・静岡県の誕生150周年記念アンバサダーに就任することが12日、県の公式サイトで発表された。静岡県は松村の地元。【写真】色気あふれる…『anan』ソロ初表紙を飾った松村北斗サイトでは「1876（明治9）年に足柄県と静岡県、浜松県が統合して、現在の姿の静岡県が誕生してから今年は150周年を迎えることから、本県の魅力を広く県内外に発信するため、『静岡県誕生150周年記念アンバ