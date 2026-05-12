俳優の大竹しのぶ（68）が11日、自身のインスタグラムを更新。放送から間もなく2年を迎える自身の出演ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系／2024年7月期放送）キャストと今なお続いている親交を明かし、反響を呼んでいる。【写真】「二人でカナダにいる蓮くんに応援の動画を送った」大竹しのぶ＆泉谷星奈の再会2ショット大竹は現在、ミュージカル『GYPSY』に出演中。投稿では、「ドラマ『海のはじまり』で私の孫役だった星奈