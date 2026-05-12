日本バスケットボール協会は１２日、海外チームを国内に招聘する際に相手国のバスケットボール協会（または連盟）に支払う遠征補助費をめぐり、不適切な経費申請および金銭管理が行われていたことが発覚したと発表した。同協会は対策本部を立ち上げ、事案の全容解明と原因の究明に当たるとともに、所管官庁および統括団体にも報告。捜査当局とも連携を進めているという。協会は「こうした事案の発生を許してしまったことを極め