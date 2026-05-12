リンカーン記念堂の反射池の改修工事で、青色の保護コーティング剤を塗布する作業員/Rahmat Gul/AP（CNN）歴史的景観の「情報に基づいた管理を促進する」米非営利団体、「ザ・カルチュラル・ランドスケープ・ファウンデーション（TCLF）」は11日、連邦裁判所に対し、トランプ政権によるリンカーン記念堂の「リフレクティング・プール（反射池）」の青色への塗り替えを差し止めるよう求めた。当該の反射池の底面は長年にわたり灰色