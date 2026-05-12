広島高裁松江支部＝4日午前人口比例に基づかない区割りで「1票の格差」を是正せず実施した2月の衆院選は憲法違反だとして、島根と鳥取両県の有権者が各選挙区の選挙無効を求めた訴訟の第1回口頭弁論が12日、広島高裁松江支部（寺本昌広裁判長）で開かれ、即日結審した。判決は6月9日。弁護士グループが全国14の高裁・支部に起こした訴訟の一つ。投開票日の有権者数に基づく最大格差は2.10倍だった。弁論で原告側代理人の升永