ウルバーハンプトン戦で負傷したブライトンの三笘（下）＝9日、ブライトン（共同）サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会に臨む日本代表が15日に発表される。三笘薫（ブライトン）ら相次ぐけが人の状態については日本の医療スタッフが欧州で直接確認にあたっており、森保一監督は「報告を受け、（それを）テーブルに乗せて決めていきたい」と、ぎりぎりまで見極めを続ける方針だ。9日のイングランド・プレミアリーグ