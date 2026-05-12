タレント・薬丸裕英が７日、ブログを更新。妻で元アイドル・石川秀美さんと娘が暮らすハワイからの帰国を報告した。薬丸と秀美さんには５人の子（３男２女）がいる。ハワイには美しい海を見渡す絶景の自宅があり、薬丸は１カ月に１度は帰っている。今回のブログには、ＪＡＬのビジネスクラスで帰国する写真をアップ。「ハワイからの帰国便和食機内食」と海老艶煮、ポキまぐろ漬け、ローストビーフ、銀だら焼き、鶏塩焼、