ＬＬＰＷ―Ｘを率いる?ミスター女子プロレス?神取忍（６１）が１２日、盟友の堀田祐美子（５９）が代表を務めるＴ―ＨＥＡＲＴＳとのコラボ興行を、３０日に東京タワーメディアセンターで開催すると発表した。同興行は「ＣＨＡＬＬＥＮＧＥ！！〜この一歩が、すべてを変える。〜」と題して、計４試合を予定している。最終試合の?メインチャレンジ?では、ＬＬＰＷ―Ｘの里奈がＴ―ＨＥＡＲＴＳの叶ミクとタッグを組み、笹村あ