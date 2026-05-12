ソフトバンクの小久保裕紀監督（５４）が１２日の西武戦（みずほペイペイ）の試合前に取材に応じ、交換トレードでＤｅＮＡからホークスへの加入が決まった山本祐大捕手（２７）に期待をかけた。山本祐はＤｅＮＡで２０２４年から２年続けて１００試合以上に出場。２４年には打率２割９分１厘の成績を残しベストナイン、ゴールデングラブ賞のタイトルを獲得した。小久保監督は２４年時の印象をあげて「セリーグで一番いいキャッ