香川県庁 香川県が運用する「香川県空き家ポータル」サイトが5月10日ごろから閲覧できない状態になっています。 「香川県空き家ポータルサイト」は、空き家に関する補助制度などを紹介するサイトです。 5月10日にこのサイトを収容しているレンタルサーバー事業者で障害が発生し、サイトが停止。翌11日にサイトの保守管理を委託している会社から香川県住宅課に連絡がありました。 香川県によ