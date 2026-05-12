『SPA!デジタル写真集野村るな「Z世代のGカップボディ」』が好評発売中！発売を記念して、誌面カットを公開！ 『SPA!デジタル写真集 野村るな「Z世代のGカップボディ」』が発売された。リリースを記念し、厳選された誌面カットを公開された。 SPA!デジタル写真集野村るな「Z世代のGカップボディ」©週刊SPA!編集部撮影：友野雄 今回の撮影テーマは「秘書を目指す女の子の日