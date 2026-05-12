3年前に男子中学生の体を触るなどした疑いで、豊川市立一宮中学校の教諭･渡辺凌世容疑者（24）が逮捕されました。 【写真を見る】3年前に男子中学生の体を触るなどした疑い 24歳中学校教諭を逮捕 これまでにも3回逮捕され…今回の情報寄せられる 犯行当時は大学生 渡辺容疑者は、これまで児童買春などの疑いで3回逮捕されていて、逮捕を知った男子中学生の関係者からの情報提供で、今回の逮捕に至りました。 渡辺容疑者は容疑を