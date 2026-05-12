円相場は反応薄、ベッセント米財務長官が高市首相と会談＝ロンドン為替 ベッセント米財務長官が高市首相と会談を行った。ベッセント氏は「日本経済のファンダメンタルズは堅調、強靱だ」「日本経済の強さが為替レートに反映されるだろう」「植田総裁が日銀を成功へと導くと強い信頼」などと述べている。やや円高誘導的な内容と取れなくもないが、市場での円買い反応はほとんどみられていない。 USD/JPY157.43EUR